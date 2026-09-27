Il Chelsea continua a seguire Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club londinese starebbe valutando il difensore dell’Inter tra i profili ideali per completare il reparto arretrato a disposizione di Xabi Alonso. I Blues sarebbero alla ricerca di un centrale particolarmente adatto a giocare in una difesa a tre, sistema nel quale Bastoni ha costruito gran parte della propria carriera ad altissimo livello con la maglia nerazzurra. La sua capacità di impostare dal basso, accompagnare l’azione e giocare sul centro-sinistra lo renderebbe un profilo particolarmente interessante per il progetto tecnico del Chelsea.

Via dall'Inter solo per una cifra monstre

Sempre secondo la fonte inglese, l’Inter avrebbe già attribuito in passato a Bastoni una valutazione vicina ai 70 milioni di sterline. Una cifra che rende evidente come un’eventuale operazione richiederebbe un investimento di primo piano. Non risultano al momento indicazioni su una trattativa già avviata tra le società: si parla piuttosto di un interesse che il Chelsea continuerebbe a mantenere vivo.

Dall’Inghilterra: "Bastoni aperto alla Premier League"

TEAMtalk sostiene inoltre che il nazionale italiano sarebbe aperto alla possibilità di giocare in Premier League. Un elemento che potrebbe alimentare ulteriormente le indiscrezioni in vista delle prossime sessioni di mercato, anche se la posizione dell’Inter resterebbe centrale in qualsiasi scenario.