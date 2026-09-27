Si è ufficialmente conclusa la prima tornata di impegni per i vari giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Dei dodici militi nerazzurri convocati dalle rispettive selezioni, ben dieci sono rimasti nel contesto del calcio europeo. Fanno eccezione, infatti, Lautaro Martinez (unico giocatore di Chivu ancora in attesa di inaugurare i propri impegni nazionali in programma per questa sosta) e Ange-Yoan Bonny. Per il resto, molti interpreti interisti sono stati coinvolti dalle proprie selezioni nella 1ª giornata di Nations League, conclusasi con una serie di alti e bassi e nessuna rete.

Il resoconto dopo la 1ª giornata

A primeggiare sul fronte del minutaggio raccolto sin qui sono Zielinski, impiegato per l'intera partita tra la sua Polonia e la Bosnia-Erzegovina (risultato finale 0-0, ndr) e andato vicino alla rete in extremis dopo un serpentina sulla trequarti e una conclusione andata a lambire il palo, e lo svizzero Akanji, autore di una prova autorevole nella vittoria per 0-3 contro la Macedonia del Nord e anch'egli impegnato per tutti i 90'. Ha ben impressionato anche Sucic, impegnato da titolare nella vittoriosa sfida tra Croazia e Repubblica Ceca e rilevato da Vlasic all'88'. Molto meno fortunati i nostrani Barella ed Esposito, partiti entrambi titolari nella rovinosa sconfitta dell'Italia contro il Belgio ma sostituiti, rispettivamente, all'80' e al 65' dopo due prestazioni tendenzialmente sottotono. Sul fronte africano può sorridere Bonny, presente nell'undici di partenza della Costa d'Avorio in occasione della vittoria per 2-0 contro il Ghana (incontro valido per le qualificazioni alla fase finale della Coppa d'Africa, ndr): l'ex Parma sarà poi sostituito dopo 72' di buon livello. Inutilizzati e quindi ancora a secco di minuti i vari Bastoni (squalificato contro il Belgio, ndr), Diouf (vs la Turchia), Bisseck (vs i Paesi Bassi), Josep Martinez (vs l'Inghilterra) e Stankovic (vs la Grecia), obbligati alla panchina per tutta la durata dei rispettivi matches.