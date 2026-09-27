La pausa per le nazionali ha svuotato Appiano Gentile, ma qualcuno è rimasto. Tra i giocatori che hanno proseguito gli allenamenti agli ordini di Cristian Chivu c'è Marcus Thuram, che alla Pinetina sta sfruttando questi giorni per lavorare sulla condizione fisica e preparare il ritorno in campo dell’Inter.bIl francese - spiega La Gazzetta dello Sport - si ritrova senza gran parte dei compagni del reparto offensivo. Lautaro Martinez è impegnato con l’Argentina, mentre Francesco Pio Esposito ha risposto alla chiamata dell’Under 21. Anche Ange-Yoan Bonny, uno dei concorrenti per una maglia nell’attacco nerazzurro, è stato convocato durante questa finestra internazionale. Per Thuram, invece, è arrivata un’altra esclusione dalla Francia. Una situazione che inevitabilmente lascia qualche scoria, soprattutto considerando il percorso vissuto negli ultimi anni con la nazionale.

Zidane continua a non convocarlo

Il nuovo corso della Francia targato Zinedine Zidane non ha ancora restituito a Thuram un posto tra i Bleus. L’attaccante dell’Inter era rimasto fuori già dalla precedente lista a causa di un problema fisico, ma questa volta la mancata convocazione è arrivata anche con condizioni differenti. Nemmeno l’indisponibilità di Kylian Mbappé, costretto ad abbandonare il ritiro per infortunio, ha aperto nuovamente le porte della nazionale al centravanti nerazzurro. Per Thuram rappresenta un passo indietro rispetto alle stagioni precedenti. Con la Francia ha infatti vissuto appuntamenti importanti, dalla finale mondiale alle fasi decisive degli Europei, fino alle più recenti esperienze internazionali. Adesso il compito sarà riconquistare spazio attraverso le prestazioni con l’Inter.

Chivu prepara il rilancio di Marcus

Se la nazionale gli ha regalato una delusione, Cristian Chivu sembra invece intenzionato a restituire a Thuram un ruolo centrale nel progetto nerazzurro. La sosta, da questo punto di vista, può trasformarsi in un vantaggio. Dopo qualche giorno di riposo, l’attaccante avrà infatti la possibilità di svolgere un periodo di lavoro completo ad Appiano, migliorando ulteriormente una condizione che nelle ultime partite aveva già dato segnali di crescita. L’inizio di stagione non era stato semplice. Thuram aveva pagato alcune difficoltà fisiche successive agli impegni estivi e, nelle prime settimane, Pio Esposito era riuscito a trovare maggiore spazio. La reazione del francese, però, non si è fatta attendere. Il suo rendimento è progressivamente salito e il secondo tempo disputato contro il Napoli aveva già mostrato una versione più brillante dell’attaccante.

Con Lautaro può tornare la coppia titolare

Alla ripresa, Chivu sembra orientato a ricomporre la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, anche se molto dipenderà da quando l'argentino rientrerà a Milano. L’allenatore dell’Inter continua comunque ad avere diverse alternative nel reparto avanzato. Pio Esposito sta guadagnando considerazione, mentre Bonny ha dimostrato di poter offrire caratteristiche differenti. La gerarchia, però, vede ancora Lautaro come principale riferimento offensivo e Thuram come candidato naturale ad affiancarlo. Per il numero 9 nerazzurro si apre quindi una fase importante della stagione. Le prossime settimane potrebbero permettergli di accumulare minuti, continuità e fiducia proprio mentre gli altri attaccanti torneranno dagli impegni con le rispettive nazionali.

Parma e Champions: due occasioni per ripartire

Il calendario offrirà subito a Thuram due appuntamenti significativi. Il primo sarà in campionato contro il Parma, una partita particolare per il francese anche per il legame della sua famiglia con la città emiliana. Poco dopo arriverà la Champions League, con la sfida contro il Bruges, nella quale l’Inter avrà bisogno di conquistare punti dopo il passo falso contro il Fenerbahce. Chivu potrebbe quindi affidarsi a Thuram dall’inizio in entrambe le competizioni, trasformandolo nel collegamento tra campionato ed Europa in questa fase della stagione.

La risposta alla Francia passa dall’Inter

L’esclusione dalla nazionale resta difficile da digerire, ma il modo più efficace per invertire la tendenza passa inevitabilmente dalle prestazioni. Thuram dovrà ritrovare quella continuità che gli aveva permesso di diventare un elemento importante anche per la Francia. Gol, rendimento e presenza costante nell’Inter possono rappresentare la strada per tornare nel giro dei Bleus. Nel frattempo Chivu se lo tiene stretto. Con Lautaro riferimento principale, Esposito e Bonny pronti a crescere e una stagione ancora lunghissima davanti, l’Inter avrà bisogno di tutte le proprie soluzioni offensive. E proprio mentre molti compagni sono sparsi in giro per il mondo con le rispettive nazionali, Thuram lavora ad Appiano per riprendersi il centro della scena.