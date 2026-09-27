Roberto Mancini prepara diversi cambi per la sfida contro la Turchia, ma senza modificare il sistema di gioco. Dopo il 2-0 incassato contro il Belgio, il ct dovrebbe confermare il 4-3-3, intervenendo soprattutto sugli interpreti. Come scrive Tuttosport, una delle novità più importanti riguarda Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, dopo aver scontato la squalifica, è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. Il principale candidato a lasciargli spazio è Coppola, anche se pure Mancini non ha convinto e Scalvini resta un’opzione.

Kayode può completare la rivoluzione difensiva

Possibile cambio anche sulla destra, dove Kayode insidia Di Lorenzo. La linea arretrata potrebbe quindi presentarsi profondamente rinnovata rispetto alla gara con il Belgio.

Frattesi scalpita per una maglia

Anche a centrocampo Mancini valuta novità. Romano potrebbe avere una seconda occasione in regia, ma salgono le quotazioni di Mandragora. Per l’Inter c’è soprattutto la candidatura di Davide Frattesi, che può partire titolare come mezzala. Il suo dinamismo potrebbe servire a una squadra chiamata a mostrare un atteggiamento più aggressivo e coraggioso.

Pio Esposito resta nei piani

In attacco Cambiaghi potrebbe riposare nonostante sia stato tra i migliori contro il Belgio. Scalpitano Scamacca e Vergara, ma Mancini sembra intenzionato a riflettere molto prima di rinunciare a Pio Esposito o Kean. Per i nerazzurri, dunque, la Turchia può diventare una partita particolarmente significativa: Bastoni verso il ritorno da titolare, Frattesi pronto a prendersi spazio e Pio Esposito ancora pienamente dentro le rotazioni offensive.