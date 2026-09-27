Petar Sucic vince e convince con la Croazia. Dopo il successo contro la Cechia, il centrocampista dell'Inter viene indicato come uno dei migliori giocatori dell'incontro dalla stampa locale. Questa la valutazione del portale Germanijak che gli dà 6,5 per la partita disputata ieri alla Eden Arena: "Ha iniziato alla grande. Un trequartista completo, pressing perfetto, senso del gioco e degli spazi. Poi però ha avuto un leggero calo nel periodo successivo. Può fare tutto, sia da esterno che da mediano, e persino da trequartista. Ma lui è un centrocampista centrale. Un giocatore completo. E quando gioca così, può essere il migliore. Ha fatto il suo lavoro correttamente, dimostrandosi una risorsa preziosa per questa Croazia. È migliorato molto tatticamente, anche se gli è mancata un po' di precisione. Ma è bravo, davvero, davvero bravo".