Nazionale, Juventus e non solo: diversi i temi toccati da Gianluigi Buffon nell'ultima uscita pubblica, in occasione della partita organizzata da Operazione Nostalgia al Del Conero di AnconaL'ex capitano della Nazionale e campione del mondo del 2006 ha iniziato parlando dei bianconeri, dicendo: "Spalletti è una certezza. Lo ha dimostrato secondo me l’anno scorso nei suoi primi mesi in bianconero. Purtroppo non sono andati in Champions League. Pur non aggrappandomi mai alla sfortuna, delle partite che hanno giocato molto bene non sono andate come avrebbero meritato. E questo è stato pagato a caro prezzo".

La Juventus può quindi essere la principale antagonista dell'Inter? Buffon risponde così: "Sicuramente la Juve, senza voler fare proclami che non avrebbero senso, è una squadra che può essere competitiva. Questo non vuol dire vincere o essere l’anti-Inter. È una squadra che può fare un campionato di spessore e arrivare in Champions League. Arrivare primi sarebbe un qualcosa di clamoroso".

Il portiere carrarese ha poi concluso parlando dell'Italia: "Quello contro il Belgio è un risultato pesante, ma è la prima partita, ci sta. La squadra è buona, lo staff tecnico e dirigenziale è di ottimo livello. Bisogna dargli un po' di tempo, perché se dopo due tre allenamenti e una partita cominciamo a dare giudizi categorici, poi diventa tutto più complicato".

Sezione: News / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 17:26
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.