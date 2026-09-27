Nazionale, Juventus e non solo: diversi i temi toccati da Gianluigi Buffon nell'ultima uscita pubblica, in occasione della partita organizzata da Operazione Nostalgia al Del Conero di Ancona. L'ex capitano della Nazionale e campione del mondo del 2006 ha iniziato parlando dei bianconeri, dicendo: "Spalletti è una certezza. Lo ha dimostrato secondo me l’anno scorso nei suoi primi mesi in bianconero. Purtroppo non sono andati in Champions League. Pur non aggrappandomi mai alla sfortuna, delle partite che hanno giocato molto bene non sono andate come avrebbero meritato. E questo è stato pagato a caro prezzo".

La Juventus può quindi essere la principale antagonista dell'Inter? Buffon risponde così: "Sicuramente la Juve, senza voler fare proclami che non avrebbero senso, è una squadra che può essere competitiva. Questo non vuol dire vincere o essere l’anti-Inter. È una squadra che può fare un campionato di spessore e arrivare in Champions League. Arrivare primi sarebbe un qualcosa di clamoroso".

Il portiere carrarese ha poi concluso parlando dell'Italia: "Quello contro il Belgio è un risultato pesante, ma è la prima partita, ci sta. La squadra è buona, lo staff tecnico e dirigenziale è di ottimo livello. Bisogna dargli un po' di tempo, perché se dopo due tre allenamenti e una partita cominciamo a dare giudizi categorici, poi diventa tutto più complicato".