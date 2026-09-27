Roberto Mancini prepara una Nazionale profondamente diversa per la sfida contro la Turchia. Dopo il ko con il Belgio, il ct pensa ad almeno cinque cambi, con due possibili novità particolarmente importanti in casa Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la prima riguarda Alessandro Bastoni, pronto a tornare titolare dopo aver scontato la squalifica. Il difensore nerazzurro dovrebbe riprendersi un posto al centro della linea arretrata, con Scalvini candidato ad affiancarlo. Mancini potrebbe intervenire pesantemente sulla difesa, cambiando diversi interpreti rispetto all’ultima partita. Bastoni rappresenterebbe così uno dei punti da cui ripartire per dare maggiore solidità al reparto.

Frattesi può partire dall’inizio

L’altra novità riguarda Davide Frattesi, che ha buone possibilità di essere schierato dal primo minuto. Il centrocampista dell’Inter potrebbe trovare spazio in una mediana completamente ridisegnata. Mancini valuta infatti anche Mandragora e Fagioli, mentre almeno uno tra Barella e Tonali dovrebbe riposare. Il turnover potrebbe dunque favorire proprio Frattesi, chiamato a portare inserimenti e dinamismo.

Barella verso la panchina

Per Nicolò Barella si profila invece un possibile turno di riposo. Il ct vuole distribuire le energie dopo il primo impegno e potrebbe decidere di lasciarlo inizialmente fuori. Contro la Turchia, quindi, l’Inter potrebbe avere Bastoni e Frattesi dal primo minuto, con Barella pronto eventualmente a entrare a gara in corso. Una rotazione significativa anche in vista del ritorno dei nerazzurri agli ordini di Chivu.