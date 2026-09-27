Parte bene la Svizzera di Murat Yakin in Nations League: la squadra rossocrociata ha superato per 3-0 la Macedonia del Nord nel primo incontro della nuova edizione. Una vittoria che Manuel Akanji accoglie con soddisfazione ai microfoni di RTS: "Abbiamo giocato un po' meglio nel primo tempo rispetto al secondo, dove abbiamo commesso diversi errori. Avremmo potuto creare più occasioni. Ma alla fine abbiamo vinto". Parole di elogio per Zachary Athekame, al debutto con la Nati: "Si è allenato bene tutta la settimana e ha disputato un'ottima partita, fornendo due assist. Speriamo che continui così. Siamo abituati al clamore mediatico e alle voci di mercato. La cosa più importante è che stasera siamo riusciti a concentrarci sul campo. Cerchiamo di ripetere la stessa prestazione contro la Scozia".