Alexander Isak, attaccante della Nazionale svedese e del Liverpool, ha risposto ad una serie di domande al fulmicotone poste dall'emittente Viaplay. Riguardo al miglior giocatore con cui abbia mai giocato, il numero 9 del Liverpool ha indicato David Silva, mentre, quando gli viene chiesto quale sia stato il compagno di squadra più sottovalutato mai avuto, risponde secco: "Curtis Jones", suo ex compagno dei Reds prima del passaggio in estate all'Inter.

Interpellato su come descrivere lo spogliatoio del Liverpool con una sola parola, Isak ha scelto "qualità" e ha indicato i tifosi come l'aspetto migliore del club in assoluto. L'ex attaccante della Real Sociedad ha poi indicato la partecipazione ai Mondiali con la Nazionale svedese come il momento più orgoglioso della sua carriera finora, e infine ha affermato che il suo obiettivo principale per il resto della sua carriera è "vincere un trofeo importante".