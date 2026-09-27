L’attesa sembra ormai vicina alla conclusione. Djed Spence, uno dei tre calciatori inglesi arrivati all’Inter durante l’estate, sta completando il percorso di preparazione necessario per mettersi finalmente a disposizione di Cristian Chivu. Il periodo successivo al Mondiale ha richiesto tempo e cautela, ma la situazione adesso appare diversa. Il laterale inglese sta aumentando i carichi di lavoro ad Appiano Gentile e guarda alla ripresa del campionato come al momento ideale per iniziare davvero la sua avventura nerazzurra. L’obiettivo cerchiato sul calendario - spiega la Gazzetta dello Sport - è il 10 ottobre, quando l’Inter ospiterà il Parma a San Siro.
Chivu lo aspetta sulla fascia destra
Il tecnico nerazzurro considera Spence una nuova alternativa per la corsia di destra, settore del campo che nelle ultime stagioni aveva avuto in Denzel Dumfries uno dei principali punti di riferimento. L’inglese porta caratteristiche differenti: velocità, capacità di attaccare lo spazio e una naturale predisposizione a percorrere tutta la fascia. Qualità che possono offrire a Chivu una soluzione ulteriore sia dall’inizio sia a gara in corso. La pausa per le nazionali può inoltre aiutarlo. Con molti compagni lontani da Appiano, Spence ha avuto la possibilità di concentrarsi sulla propria condizione atletica e su un inserimento progressivo nei meccanismi della nuova squadra.
Il Parma può segnare il ritorno in Serie A
Per Spence quella contro il Parma non sarebbe soltanto la prima partita ufficiale con l’Inter. Rappresenterebbe anche il ritorno in Serie A dopo oltre due anni. Il laterale conosce infatti già il campionato italiano grazie all’esperienza vissuta con il Genoa nei primi mesi del 2024. Durante il prestito in rossoblù, Spence ha raccolto 16 presenze in Serie A, accumulando esperienza in un campionato che potrebbe quindi affrontare senza partire completamente da zero. La sua ultima apparizione in Italia risale alla sfida tra Genoa e Bologna del maggio 2024. In caso di presenza contro il Parma, tornerebbe così a giocare una partita di Serie A dopo circa 869 giorni.
Dal Tottenham all’Inter passando per Rennes, Leeds e Genoa
Nato a Londra il 9 agosto 2000, Spence è cresciuto nel settore giovanile del Fulham prima di costruirsi un percorso che lo ha portato a conoscere diversi campionati e differenti realtà calcistiche. Nel 2022 è arrivato il trasferimento al Tottenham con un contratto quinquennale. Successivamente sono iniziate diverse esperienze in prestito, prima al Rennes e poi al Leeds, fino all’approdo al Genoa nel gennaio 2024.
Ad Appiano lavora per convincere Chivu
In questi giorni Spence è stato uno dei giocatori più presenti al centro sportivo nerazzurro. Mentre diversi compagni erano impegnati con le rispettive nazionali, l’inglese ha continuato il proprio programma di lavoro individuale. Dopo una giornata di riposo, tornerà ad allenarsi insieme al gruppo, entrando così nella fase decisiva del percorso verso la prima convocazione e, eventualmente, verso il debutto. Per Chivu si tratta di una pedina in più da inserire gradualmente nel proprio sistema.
Una nuova alternativa per la fascia nerazzurra
La presenza di Spence amplia soprattutto le possibilità sulle corsie esterne, dove l’Inter avrà bisogno di rotazioni durante una stagione ricca di impegni tra Serie A e coppe. Il Parma rappresenta dunque il primo possibile appuntamento. Spence scalpita e la lunga attesa potrebbe essere arrivata al traguardo: dopo settimane di preparazione, la nuova freccia sulla destra di Chivu è pronta a entrare nell’arco nerazzurro.
Autore: Ludovica Ferrante
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