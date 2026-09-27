Come scrive La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini riparte soprattutto dall’atteggiamento. Dopo la sconfitta contro il Belgio, il ct ha analizzato a lungo la partita insieme al proprio staff, individuando tra i problemi principali le troppe distanze tra i reparti e una squadra poco coraggiosa nell’attaccare gli avversari. Contro la Turchia servirà un’Italia più corta, aggressiva e capace di restare alta. Proprio quanto Mancini aveva chiesto anche durante la gara con i Diavoli Rossi, ottenendo risposte soltanto a tratti nella ripresa.

Pio Esposito, Mancini gli chiede di restare alto

Tra i giocatori maggiormente coinvolti nelle indicazioni del ct c’è stato Francesco Pio Esposito. Finché l’attaccante dell’Inter è rimasto in campo, Mancini ha insistito affinché Kean non arretrasse troppo e mantenesse una posizione avanzata vicino all’area. Una richiesta che racconta anche quale tipo di calcio il tecnico vuole costruire attorno al giovane nerazzurro: una squadra capace di accompagnare le punte senza abbassarsi per paura della pressione avversaria.

Bastoni pronto a riprendersi la difesa

Un’altra novità importante per l’Inter riguarda Alessandro Bastoni, assente contro il Belgio per squalifica. Senza di lui la coppia Coppola-Mancini ha sofferto la fisicità degli avversari e la linea difensiva è apparsa spesso troppo bassa. Contro la Turchia Bastoni tornerà disponibile e Mancini potrebbe affidargli subito la guida del reparto. Il messaggio del ct è chiaro: servono "coraggio" e "audacia". Due concetti che coinvolgono direttamente anche i nerazzurri, con Bastoni pronto a tornare protagonista e Pio Esposito sempre più dentro il nuovo corso dell’Italia.