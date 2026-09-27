Contento, giustamente, l'allenatore dell'Inter Women David Sassarini dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina nella partita di debutto nella Serie A Women. Parlando ai microfoni di RAI Sport e Inter TV, Sassarini analizza così il successo odierno: "Abbiamo fatto una gran partita, conosco bene il valore della Fiorentina: l'anno scorso è arrivata quarta finendo in crescendo, hanno grande valore e una grande organizzazione. La Fiorentina è una squadra che negli indici di possesso palla ha sempre dati intorno al 60%, credo che non abbiamo concesso nulla in fase palleggio, abbiamo pressato bene e fatto la partita. Non l'abbiamo sbloccata, ma quando ci siamo riusciti la partita ha preso un'altra inerzia, ed è stato lì che ho avuto la sensazione di avere una squadra di qualità, che quando va in vantaggio continua a giocare. Abbiamo preparato la partita come poi l'abbiamo proposta, quando fai una partita così dominante ti entra in testa che hai dei valori. Oggi potevamo sbloccarla prima, poteva essere una partita trappola in cui con un contropiede loro potevano andare in porta, è anche accaduto che ci trovassimo in situazioni di due contro due nella nostra metà campo, ma siamo stati bravissimi".

Prosegue Sassarini: "Siamo stati molto bravi quando siamo andati in vantaggio: loro non avevano più nulla da perdere e abbiamo gestito bene il pallone, continuato a giocare ed è la cosa che mi è piaciuta più di tutte. La squadra sta facendo bene, sono un po' un rompiscatole e se vedo anche dieci millesimi di ritardo cerco sempre di alzare l'asticella al massimo, ma stiamo facendo bene e credo si sia visto. Abbiamo tenuto molto bassa una squadra abituata a tenere molto il pallone, in panchina mi sono detto che siamo una squadra forte. L'Inter manda un segnale? Assolutamente, è un nostro obiettivo, vogliamo un titolo che non abbiamo mai vinto, lo vogliamo apertamente tutti: sarà molto difficile, ci sono molte squadre forti ma faremo del nostro meglio. Ho detto alle ragazze che l'obiettivo non è avere undici titolari, ma un gruppo che sappia farsi trovare sempre pronto, è quello che volevo all'inizio dell'anno: giovedì giochiamo in Austria, poi abbiamo un'altra partita difficile in campionato. Mi aspetto una partita molto difficile contro l'Austria Vienna, l'ho vista contro il Chelsea ed è una squadra molto forte, andrà preparata con grande attenzione".