Dopo la sconfitta contro il Belgio, l'Italia si prepara alla delicata sfida contro la Turchia, valida per la seconda giornata del girone di Nations League. Un appuntamento già importante per il cammino degli azzurri, con Roberto Mancini che secondo Gazzetta.it starebbe valutando ben cinque cambi rispetto alla precedente partita. Nel 4-3-3 resta confermato Donnarumma tra i pali. In difesa, Kayode dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, mentre tornerà Bastoni al centro dopo aver scontato la squalifica. A completare il reparto saranno Scalvini e Calafiori.

Frattesi titolare, dubbio a centrocampo

A centrocampo è previsto l'inserimento di Frattesi al posto di Romano. Resta invece aperto il dubbio tra Barella e Tonali, con Mandragora candidato a sostituire uno dei due. Mancini dovrà quindi scegliere la soluzione migliore per garantire maggiore equilibrio e incisività alla mediana dopo la prestazione contro il Belgio.

Pio Esposito favorito per il ruolo di centravanti

Le maggiori novità potrebbero arrivare anche in attacco. Francesco Pio Esposito è in ballottaggio con Scamacca per il ruolo di centravanti, mentre sulle corsie esterne salgono le quotazioni di Maldini e Raspadori. Attenzione però anche a Vergara, che sta convincendo durante gli allenamenti e viene indicato tra i giocatori "più brillanti e applauditi". Il suo nome è quindi da tenere in considerazione per una maglia da titolare.

Italia, la probabile formazione

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Maldini, F.P. Esposito, Raspadori.

Ballottaggi: Barella-Mandragora 55-45%; Tonali-Mandragora 55-45%; Maldini-Vergara 60-40%; Esposito-Scamacca 60-40%.