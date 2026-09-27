L’Italia prepara la sfida contro la Turchia con diversi cambi e, in casa Inter, l’attenzione è soprattutto su Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Dopo aver scontato la squalifica, Bastoni è infatti destinato a riprendersi un posto al centro della difesa azzurra. Come scrive Il Corriere dello Sport, Roberto Mancini sta valutando una profonda rotazione rispetto alla partita contro il Belgio e il centrale nerazzurro dovrebbe essere una delle principali novità. Al suo fianco è in crescita la candidatura di Giorgio Scalvini, mentre Calafiori potrebbe essere confermato.

Difesa rivoluzionata contro la Turchia

Il ct potrebbe modificare addirittura tre elementi su quattro del reparto arretrato. Oltre al rientro di Bastoni, è possibile anche l’avvicendamento sulla fascia destra tra Di Lorenzo e Kayode. Per il difensore dell’Inter si prospetta dunque un ritorno immediato tra i titolari, con il compito di guidare una linea chiamata a cancellare gli errori emersi nell’ultima gara. Situazione differente per Nicolò Barella. Mancini sta pensando a sei o sette cambi nell’undici iniziale e il centrocampista nerazzurro potrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dal turnover.

Frattesi può trovare spazio

Tra le alternative figura anche un altro interista, Davide Frattesi, che conserva possibilità concrete di partire dall’inizio. Doumbia è candidato a una maglia, mentre Mandragora e Fagioli sono stati provati nelle rotazioni di centrocampo. Almeno uno tra Barella e Tonali dovrebbe quindi riposare, con la possibilità che entrambi inizino dalla panchina. Per l’Inter, dunque, scenario opposto: Bastoni verso il rilancio dal primo minuto, Barella a rischio riposo e Frattesi pronto a sfruttare la sua occasione.