In attesa che comincino le partite con la Nazionale argentina, Lautaro Martinez si gode un momento di relax in compagnia di Agustina Gandolfo, sua moglie, a Mendoza, per l'evento Sunset a Cittanina, il progetto vinicolo che i due stanno sviluppando a Las Compuertas, Luján de Cuyo, che sta gradualmente diventando uno dei nuovi punti di riferimento della scena gastronomica e sociale di Mendoza.

Il capocannoniere della Nazionale argentina è arrivato all'evento accompagnato da Agustina, ed entrambi sembravano rilassati, godendosi il pomeriggio tra drink e chiacchiere, lasciando per un momento da parte i pensieri legati al calcio.