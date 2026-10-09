Domenica al Sinigaglia è atteso un grande spettacolo nel confronto diretto tra Como e Roma, entrambe accreditate come rivali dell'Inter nella corsa Scudetto. A inquadrare la partita è Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi stimato opinionista TV per DAZN e RAI: "Senza dubbio sarà una sfida fra due squadre che hanno dimostrato di essere cresciute tantissimo nel finale dello scorso campionato e hanno ricominciato più forti e competitive. L’Inter però ha ancora qualcosa in più, anche se il gap si è ridotto".
Le chiavi
Stramaccioni prova a individuare la possibile chiave di Como-Roma: "La grande qualità nel dominio del gioco, il controllo della palla, l’aggiramento orizzontale e la ricerca del varco da attaccare con qualità negli ultimi 20 metri sono aspetti che hanno spesso connotato il Como di Fabregas. Domenica se la vedranno con l’aggressione, la velocità e l’intensità verticale di Gasperini. Sono due modelli da ammirare. La chiave sarà a favore di chi riuscirà a togliere più 'certezze' al proprio avversario, ad impedirgli cioè di giocare come vuole imponendo il suo ritmo".
Tango argentino
Como-Inter sarà anche un tango argentino con i piedi sinistri di Nico Paz e Paulo Dybala: "Sono due giocatori che fanno innamorare chi ama questo gioco.Sono ovviamente in un momento differente del loro percorso e hanno anche caratteristiche diverse. Paulo ha vinto tutto, è un giocatore che determina ed è più una seconda punta. Nico invece ha un talento cristallino ed è più un dieci in grado anche di abbassarsi o partire decentrato a destra. Ad oggi, però, Paulo è leggermente più determinante nella Roma di quanto non lo sia Nico nel Como".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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