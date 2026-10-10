VIDEO - Bigica: "Buttato via due punti, siamo stati superficiali. Bruges? Inizio non morbido"

L'Inter Under 20, in superiorità numerica dal 35', va avanti di due gol ma si fa rimontare dal Como nel finale. Un 2-2 che lascia l'amaro in bocca a Emiliano Bigica, tecnico della Primavera nerazzurra, che parla così ai cronisti presenti, tra cui il nostro inviato: "La sosta così lunga è una novità, fa piacere avere tanti nazionali. Non siamo riusciti a lavorare in questa pausa, ho rivisto tutti i ragazzi nel giorno della rifinitura. E' stato complicato preparare la partita. Abbiamo affrontato una squadra organizzata, tecnica e veloce. Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, ovviamente con due gol di vantaggio e l'uomo in più uno si aspetta che l'altra squadra non tiri mai in porta. Ma ne abbiamo viste di partite agguantate e ribaltate anche dalle squadre in inferiorità numerica. A mio avviso, abbiamo buttato via i due punti, riguardando i due gol presi. Dobbiamo crescere dal punto di vista mentale, a volte siamo stati superficiali, ci siamo piaciuti troppo".

FcIN - E' mancato l'apporto di chi è entrato dalla panchina?

"Ci sono state delle vicissitudini in queste settimane. Chi è entrato ha dato il massimo; il Como è stato bravo a tenere viva la partita, anche se il gol che ha riaperto tutto è stato fortunoso. E' la prima di tre partite dove mi aspetto risposte importanti da tutti".

Ora affronterete il Bruges dopo il Real in Youth League.

"Inizio non morbido, ma come è stato a Madrid sarà un motivo di crescita, anche per me. E' una partita stimolante, ora cerchiamo di recuperare le energie nervose e mentali".