Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Parma: "Sapevamo di aver iniziato male alcune partite con l'approccio, oggi siamo partiti forte. Il minutaggio? Lotto sempre per la squadra, capisco la mia età e la mia forma fisica ma voglio sempre dare il meglio. Se sto fuori e qualcuno gioca al mio posto, non mi dispiace. Lottiamo tutti per un solo obiettivo che è quello di vincere. Siamo ambiziosi. Questo gruppo è una grande famiglia".