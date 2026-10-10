A fine partita Marcus Thuram si concede direttamente dal campo ai microfoni di Dazn, premiato come MVP insieme a Sucic, per commentare la vittoria sul Parma: "Si diceva che iniziavamo prendendo sempre gol? Le voci ci saranno sempre noi entriamo in campo per fare il meglio e far vincere l'Inter. La Nazionale? Volevo andarci, il mister ha fatto le sue scelte, le rispetto, sono rimasto ad Appiano ho lavorato bene con staff e altri calciatori rimasti e abbiamo fatto una bella partita oggi. La rovesciata di Mkhitaryan? Bellissima azione, pensavo fosse gol".
Sezione: Focus / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 20:15
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
autore
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
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