C'è grande curiosità per le scelti di Cristian Chivu in vista della sfida in programma questo pomeriggio a San Siro contro il Parma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina, con Esposito favorito per affiancare Thuram in attacco.

In porta Chivu ha pensato di far esordire Provedel, ma probabile che il debutto possa addirittura slittare fino al 1° dicembre, in occasione dell'ottavo di Coppa Italia contro il Genoa. A riposo Akanji, Zielinski e Bastoni. Ballottaggio tra Calhanoglu e Stankovic in cabina di regia e tra Diouf e Luis Henrique sulla destra.