Fabio Capello parla già al passato quando si tratta di San Siro. Intervistato dal quotidiano AS, l'ex allenatore del Milan già svela la sua nostalgia al pensiero che l'attuale Meazza sarà rimpiazzato dal nuovo stadio che verrà presentato col rendering a fine ottobre: "Che dire? Era lo stadio più iconico del mondo. Quelle scale che portavano al secondo e terzo anello… È qualcosa di insostituibile. Per me, giocare lì era un sogno. E andarci con le mie squadre. Quando entravi e alzavi lo sguardo, sentivi subito la pressione di dover fare qualcosa di straordinario. Mi sarà difficile immaginare che non ci sia più. Un vuoto, ma dobbiamo guardare avanti”.