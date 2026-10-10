Henrikh Mkhitaryan sembra rispondere prontamente a quanto dichiarato da Cristian Chivu a proposito del suo ruolo all'interno del gruppo Inter. Un ruolo del quale dimostra di essere ben conscio: "Ora sono il giocatore più anziano della squadra. Vado d'accordo con tutti, i rapporti sono buoni con tutti i calciatori anche se magari con qualcuno sono più vicino perché ci incontriamo anche fuori dal campo, con le famiglie o anche da soli. Cerco di essere il punto di riferimento per tutti, l'anello di congiunzione tra i calciatori; voglio tenere tutti uniti perché solo con quest'unità si possono raggiungere i risultati".

A chiudere la lunga intervista rilasciata alla tv pubblica armena, Mkhitaryan vuole rivolgere un messaggio di ringraziamento per tutti gli allenatori avuti: "Da ognuno di loro ho imparato molto, sia cose positive che negative. È stato un piacere incontrarli e vedere alcuni di loro lavorare, vedere la loro passione, il desiderio di insegnare qualcosa per raggiungere il risultato. Da loro ho imparato come combattere, come comportarsi, come combattere per realizzare i tuoi desideri. Ho imparato da tutti". Alla fine, Mkhitaryan riceve in dono una bottiglia di vino personalizzata col suo nome e un augurio dall'intervistatore: "Di tutti i sogni che ancora non hai realizzato, qualcuno ha detto che in questa stagione si avvererà quello della Champions League".