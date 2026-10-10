Mancano ormai pochi minuti all'inzio della sfida di Serie A tra Inter e Parma, pronte a darsi battaglia in occasione della 6ª giornata di campionato. In questo senso, Pio Esposito si è presentato ai microfoni di Inter TV nel prepartita per commentare l'immenente sfida contro i ducali.

Esposito predica attenzione

Si torna a giocare davanti ai nostri tifosi. Quanto vi è mancato giocare a San Siro in questa sosta per le Nazionali?

"È bellissimo tornare a San Siro perché la sosta è stata molto lunga. I nostri tifosi ci sono mancati tanto".

Cosa bisogna aspettarsi da questo Parma?

"Le squadre che vengono a giocare qui a San Siro contro di noi mettono sempre quel qualcosa in più. Starà a noi impedire loro di farlo".