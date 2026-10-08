Il Savoia ha annunciato un'iniziativa speciale in vista dell'imminente ritorno allo stadio Giraud previsto in occasione della prossima gara casalinga contro l'Inter U23. Come riferisce TuttoC, il club ha voluto aspettare prima di consegnare le tessere degli abbonamenti: "E lo abbiamo fatto per un motivo.

Volevamo che quell’abbonamento non fosse semplicemente un titolo di accesso allo stadio. Volevamo che diventasse un pezzo della nostra storia.

Per questo, sulla nuova tessera sarà incisa una data: 10/10/2026. La data del ritorno del Savoia al Giraud in un campionato professionistico. Una tessera da conservare anche quando questa stagione sarà finita", si evidenzia nel comunicato.