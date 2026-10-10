Il futuro è un'ipotesi ancora imprevedibile per Henrikh Mkhitaryan. A domanda specifica posta dalla televisione pubblica armena, l'interista spiega infatti: "Non posso dire niente, perché in questo momento sono in un'età nella quale non si dovrebbero fare grandi progetti ma dovresti pensare ogni giorno al domani. Non è facile fissare degli obiettivi o allenarsi come fanno i compagni più giovani. Io do del mio meglio, ma non posso dire per quanto tempo ancora interpreterò questo ruolo. Escludo un trasferimento in Arabia Saudita o in Armenia o nella MLS, perché i soldi per me non sono mai stati la priorità. La cosa importante per me è svegliarsi la mattina e avere ancora la motivazione, il fuoco dentro quando scendi in campo il sabato, la domenica o il martedì; non voglio svegliarmi e pensare di andare a lavoro, perché per me se non c'è adrenalina la cosa diventa un lavoro".