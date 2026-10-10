Si è conclusa da pochi minuti la sfida di Serie A tra Inter e Parma, sfida valida per la 6ª giornata di campionato che ha visto il Biscione trionfare per 3-0. In questo senso, Djed Spence si è presentato ai microfoni di Inter TV nel postpartita per commentare il risultato maturato contro i ducali e per raccontare il suo esordio ufficiale con i nerazzurri.

Quali sono le tue sensazioni a indossare per la prima volta questa maglia?

"Sono molto contento. L'accoglienza dei tifosi è stata davvero strepitosa e li riingrazio"

Quanto ti sei emozionato a sentire il boato dello stadio quando sei entrato in campo?

"Una bellissima sensazione. Sono reduce da un piccolo infortunio e ringrazio i tifosi per avermi accolto con questo calore"

Giocheremo 9 partite in un brevissimo lasso di tempo. Come si affronta questo tour de force?

"Servirà grande continuità ma Chivu è molto bravo a tenere tutti sul pezzo e a trarre il meglio da noi".