Il Genoa riesce a spezzare la maledizione e conquista il primo successo stagionale in Serie A. La squadra di Daniele De Rossi riesce a piegare la Fiorentina per 2-1 inagurando con una sfida frizzante la 6ª giornata di campionato. Decisive le reti nella prima frazione di Osmajic e di Messias, utili a rendendere ininfluente l'autorete di Vasquez che sembrava poter dare ossigino ai gigliati. Altro risultato deludente per la squadra toscana, tuttora ancorata alle zone basse della classifica. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 17:05
Autore: Carlo Alberto Gamba
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