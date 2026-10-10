Federico Cherubini, direttore sportivo del Parma, ha parlato a DAZN: "L'anno scorso abbiamo fatto una scelta coraggiosa con Cuesta superando le difficoltà. Quest'anno abbiamo reagito in modo diverso alle difficoltà. Abbiamo cambiato dopo una vittoria. Siamo convinti di aver costruito un organico più completo degli anni passati. Da tifosi, perdere alcuni giocatori importanti, comprendo che non sia bello ma dobbiamo costruire un progetto duraturo nel tempo abbinando sostenibilità e competitività. Gilardino? Ho trovato una persona motivata, mi è sempre piaciuta la sua umiltà. Ha allenato partendo dai dilettanti, poi Lega Pro e ha vinto anche una B. Ha voglia di riscatto. Il Parma di determinate altre ere è sicuramente difficile da emulare, abbiamo le ambizioni e vorremmo crescere in modo sostenibile. Non dare per scontato che il Parma sia in Serie A e dobbiamo goderci la permanenza crescendo passo dopo passo".