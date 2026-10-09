Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma, Cristian Chivu è stato interpellato sul possibile cambio modulo dell'Inter, in virtù anche delle prestazioni dei nerazzurri in Nazionale. Su tutti Alessandro Bastoni, schierato dal ct Mancini nella difesa a 4 al fianco di Scalvini e Mancini.

Il tecnico nerazzurro ha respinto, per il momento, la strada del "cambio modulo" invocato da qualcuno. "Per come siamo costruiti, diciamo le solite banalità e preconcetti. Non c'è la garanzia di vincere a 3 o 4, è inutile sprecare energie su questo - le sue parole -. Per me sono importanti i principi di gioco, tengo a ribadirlo anche oggi. La nostra squadra è costruita a un determinato tipo di gioco, e non mi riferisco al sistema, ma ai principi. Non è il Subbuteo, noi siamo molto mobili, abbiamo tante soluzioni. Mi adatto a quello che questo gruppo è abituato a fare. Sono convinto che la squadra possa giocare a 4, non so se per una stagione intera. Non abbiamo in mente qualcosa di non funzionale col nostro modo di fare".