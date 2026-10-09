Nel corso di una recente intervista concessa a Top Mercato, l'ex calciatore brasiliano Amantino Mancini ha espresso alcune opionini su a Cristian Chivu - suo compagno di squadra alla Roma e all'Inter - e sui due brasiliani attualmente militanti in nerazzurro, ovvero Luis Henrique e Carlos Augusto.

Mancini premia Chivu e i brasiliani

"Luis Henrique è un giocatore che mi piace: si è adattato bene all'Inter ed è un giocatore che può ancora crescere. Spero che possa continuare il suo percorso di sviluppo. Carlos Augusto? In nerazzurro non gioca tantissimo, ma quando gioca rende bene. È un giocatore fisicamente imponente che fa un buon lavoro. Chivu? Io e lui abbiamo giocato insieme prima in giallorosso e poi in nerazzurro. Vederlo diventare allenatore non mi sorprende. Abbiamo preso insieme il patentino UEFA e già allora si vedeva che era intelligente e che conosceva bene il calcio. Sta facendo un ottimo lavoro alla guida della squadra e penso che avrà molto successo come allenatore".