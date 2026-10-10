In occasione dell'anniversario della fondazione dello Spezia, club che proprio oggi celebra 120 anni di storia, Pio Esposito ha voluto manifestare la propria riconoscenza per il club ligure presso cui ha disputato due ottime stagioni in prestito dall'Inter. Il classe 2005, in questo senso, ha registrato un breve videomessaggio comporso sulle storie Instagram della società bianconera: "Centovent’anni di storia sono davvero tanti ragazzi, non sono da tutti. Spero di avervi lasciato qualcosina anch’io nei due anni vissuti insieme. Mi avete lasciato sicuramente tantissimo perché per me è stata una tappa fondamentale non solo della mia carriera, ma proprio della mia vita. Sono ancora legatissimo alla Spezia e faccio tantissimi auguri per i 120 anni di storia a tutti i tifosi delle Aquile. Forza Spezia, ciao fanti".