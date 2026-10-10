Breve commento di Carlos Augusto a DAZN all'intervallo della sfida tra Inter e Parma. Di seguito le sue parole: "L'approccio è una delle cose che abbiamo sbagliato prima della sosta, ma ora abbiamo migliorato e adesso dobbiamo continuare così".

Sezione: News / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 19:04
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione