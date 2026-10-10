Come si trova Henrikh Mkhitaryan a Milano? Il centrocampista dell'Inter, intervistato dalla Armenian Public TV, ha raccontato quella che è la sua vita nel capoluogo lombardo sottolineando le differenze con Roma: "A Milano mi sento molto più rilassato, è una città tranquilla nonostante sia un luogo turistico. Roma invece è più caotica. Stando lì capisci di essere in Italia: non c'è spazio per i risentimenti, la vita è bella. Milano assomiglia di più alla Germania, ha una mentalità più tedesca essendo anche vicina all'Austria. La gente pensa di più al lavoro, a fare le cose nel modo giusto; si può dire siano più disciplinati".

È una differenza di stile che si riverbera anche nel modo di vivere il calcio: "A Roma hanno più energia, sono più emotivi. A Milano invece c'è più comprensione. Se perdi una partita non è un dramma, sanno che comunque avevi intenzione di vincere. A Roma se vinci due o tre partite pensano di vincere lo Scudetto, se poi però perdi diventa il caos: non sai più giocare, non vali niente, vai venduto...".