Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Parma. Dialogo iniziale sulla sosta delle nazionali: "Sicuramente non posso negare che sia contento per come è andata in nazionale ma anche per come ho cominciato con l'Inter. Ho molta voglia di continuare così. E' un dato oggettivo che in molte gare non abbiamo iniziato bene. Qualunque squadra arrivaa San Siro vuole metterci in difficoltà".