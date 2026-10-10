Benjamin Pavard si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare del post-partita: "Abbiamo lavorato molto sull'approccio, oggi abbiamo fatto una grande partita senza concedere occasioni e portandoci a casa il clean sheet. Sono molto contento di esser tornato qui, anche la mia famiglia è contenta e cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa".