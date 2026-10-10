Benjamin Pavard si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare del post-partita: "Abbiamo lavorato molto sull'approccio, oggi abbiamo fatto una grande partita senza concedere occasioni e portandoci a casa il clean sheet. Sono molto contento di esser tornato qui, anche la mia famiglia è contenta e cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa".

Sezione: News / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 20:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione