La costruzione del nuovo San Siro potrà portare nuovo entusiasmo. Ne è convinto il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, che intervistato da Milanisti Channel spiega: "Nelle ultime ore il TAR ha respinto cinque ricorsi che sono stati spazzati via. Poi, ovviamente, siamo nel Paese in cui si fanno sempre ricorsi. Ciò permetterà a Milan ed Inter di accelerare. Io sono favorevole a trasparenza e controlli delle procedure. In Italia, però, si superano i limiti e e si blocca ciò che dev'essere accelerato. Con la presentazione è come se il sogno s'incarnasse, il futuro che prende forma. Sarebbe un peccato non avere uno stadio a Milano con queste tempistiche anche perché la città rischia di non ospitare gli Europei dato che San Siro non è candidabile e non è stato candidato. Senza uno stadio che dia loro 60/70 milioni in più all'anno rispetto ad adesso, non potranno più competere ad alti livelli. Non c'è alternativa se non il declino".

Secondo gli oppositori, i grandi club non dovrebbero costruire nuovi stadi.

"Chi lo dice, non ha ben capito l'evoluzione dello sport business e cosa i club rappresentano non solo nell'economia del calcio, ma anche in quelle delle città. Prima i club avevano una funzione principalmente sportiva, sociale, d'identificazione e territoriale. Oggi, invece, sono aziende che generano un impatto economico sul territorio. Gli eventi sportivi rappresentano una fonte di reddito sul quel territorio e per la città. I club lo fanno per gli interessi delle proprietà. Lo stadio rappresenta una somma di questo discorso".