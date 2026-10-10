Fabio Cannavaro, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato italiano e della lotta scudetto. "L’Inter sta davanti a tutte. È una corazzata. Quando Chivu fa i cambi dici: wow, ma questo può giocare titolare ovunque e invece si alza dalla panchina. Ha vinto e non è sazia. Ha riempito l’organico ulteriormente. Per me sta davanti", le sue parole.

"Chi può insidiare l'Inter? La Roma e il Como soprattutto, per la forza che hanno - tecnica ma anche mentale - e però siamo alla sesta di campionato, conviene ricordarlo. Non vorrei che si ignorasse questo particolare. Roma e Como giocano e divertono, sono diverse ma si daranno battaglia attraverso la ricerca dello spettacolo. Gasperini è straordinario, come la sua Roma: qualità alta, aggressività ovunque. Uomo contro uomo sempre, non fanno fiatare, non ti fanno neanche pensare, non ne hai il tempo. E il Como di Fabregas forse è il più moderno, nella sua anima. Ormai non può essere più considerato una sorpresa, hanno investito tanto e lo hanno fatto con capacità e con lungimiranza. Sarà protagonista".