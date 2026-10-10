Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha parlato della situazione degli stadi italiani in vista di Euro2032, torneo che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. In un’intervista a La Stampa, Malagò ha indicato Torino come la città che al momento offre le maggiori garanzie grazie allo stadio della Juventus: "Mi sento di dire che l'Allianz Stadium garantisce sicuramente qualcosa di più rispetto a ogni altra progettualità. È un dato di fatto: Torino è l’unica città certa perché ha uno stadio assolutamente pronto e rispetta tutti i parametri. Gli altri hanno progetti e discorsi vari, Torino no". Non c’è ancora una scadenza precisa per la scelta degli stadi. "Dovremmo parlarne con l’UEFA, con la quale ci confrontiamo continuamente e in piena collaborazione. Poi con il presidente Aleksandar Ceferin credo che ci sia reciproca stima. Anche e soprattutto più che mai a livello di quello che sono i dossier che stiamo portando avanti".

Malagò ha poi sottolineato l’importanza di ospitare questa competizione per il calcio italiano e per l’economia del Paese: "Gli Europei sono il terzo evento sportivo più importante dopo le Olimpiadi estive e i Mondiali di calcio. Lo dicono i numeri relativi a spettatori, economia e interesse: quindi sono una grande opportunità per tutti. Ma Euro 2032 è ‘solo’ tra 5 anni e 8 mesi: vi garantisco che a livello organizzativo sono un battito di ciglia e bisogna correre.Questo è un progetto fondamentale anche per stimolare la realizzazione dei nuovi stadi, non solo di quelli che saranno selezionati per il dossier degli Europei. Ragioniamo in prospettiva, magari per future iniziative di grandi eventi".