Si è conclusa da pochi minuti la sfida di Serie A tra Inter e Parma, sfida valida per la 6ª giornata di campionato che ha visto il Biscione trionfare per 3-0. In questo senso, Benjamin Pavard si è presentato ai microfoni di Inter TV nel postpartita per commentare il risultato maturato contro i ducali.

Quella di oggi era la tua 50ª partita in Serie A. Qual è il tuo orgoglio nell'indossare questi colori?

"Non sapevo che fosse la mia cinquantesima partita onestamente. Chiaramente ne sono orgoglioso e spero che nel prossimo periodo sapremo fare meglio".

Nonostante la tanta concorrenza ti stai ritagliando il tuo spazio. Come vivi questa situazione?

"Bisogna continuare così. Io da difensore speravo di portare a casa un cleen sheet. Siamo stati bravi a segnare quando c'era bisogno di farlo".

Ci sono nove partite da affrontare nelle prossime settimane. Con che spirito le affrontate?

"Sarà importante partire bene contro il Club Brugge. Poi ci saranno tante partite da affrontare con il giusto spirito".