Dopo la lunghissima sosta per le nazionali, l'Inter torna in campo e lo fa ospitando il Parma a San Siro. C'è da riannodare il filo che si è interrotto con il pari in rimonta a Roma e dare continuità ai risultati delle prime cinque giornate di campionato.

QUI INTER – Chivu, durante la sosta, ha ritrovato Spence, alla sua prima chiamata della stagione, e Calhanoglu, non ancora al top della condizione, ma ha perso Jones, che sarebbe dovuto essere tra i titolari. Annunciate diverse novità di formazione considerando la stanchezza dei nazionali, il calendario fitto e la non perfetta forma dei reduci da acciacchi fisici. In porta possibile la conferma di Martinez, mentre la difesa sarà nuova di zecca con Pavard, Bisseck e Carlos Augusto. A destra c'è Luis Henrique in vantaggio sulla concorrenza, mentre a sinistra spazio al recuperato Dimarco. Tentazione Stankovic in regia: è ballottaggio aperto con Calhanoglu, con Barella e uno tra Mkhitaryan, Zielinski e Sucic a completare la mediana. Davanti, con Thuram, non è da escludere l'impiego di capitan Lautaro nonostante il rientro ritardato dall'Argentina.

QUI PARMA – Dopo la separazione da Cuesta, i ducali ripartono da Gilardino. Il neo tecnico recupera Bernabé e Delprato, ma non potrà disporre di Nicolussi Caviglia, Ndiaye e Almqvist. Si va verso il 3-5-2 con Drobnic pronto in difesa dopo il problema al polso e ballottaggio Touré-Elphege per far coppia in attacco con Romero. Largo a destra più Delprato che Britschgi.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Akanji, Bastoni, Spence, Diouf, Calhanoglu, Zielinski, Sucic, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jones, Stones.

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Drobnic; Delprato, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Touré.

Panchina: Daffara, Ghidotti, Diallo, Carboni, Britschgi, Cremaschi, Sierro, Konaté, Ordoñez, Lontani, Frigan, Elphege, Diallo Thiao.

Allenatore: Gilardino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Ndiaye, Almqvist.

ARBITRO: Bonacina.

Assistenti: Fontani e Barone.

Quarto ufficiale: Manganiello.

Var: Paterna.

Avar: Massimi.

