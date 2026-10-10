Mariano Troilo, difensore del Parma, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Gilardino ci ha detto di giocare tranquilli. Oggi giochiamo contro un avversario complicato, ma il mister ci ha detto di fare le cose che sappiamo fare. Penso solamente alla partita di oggi e non all'anno scorso. Pio Esposito? Lo conosco bene, mi piace marcare attaccanti così grossi".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 17:16
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione