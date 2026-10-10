Aleksandar Stankovic potrebbe fare il suo esordio da titolare nell'Inter questa sera, in occasione della gara contro il Parma, in programma alle 18 a San Siro. La sua candidatura, secondo Sky Sport, resiste a poche ore dal fischio d'inizio, con Hakan Calhanoglu che, se l'indiscrezione fosse confermata, si accomoderebbe in panchina dopo aver smaltito il problema che lo aveva tenuto ai box da prima della sosta. Al fianco del figlio d'arte, si posizionerà con molta probabilità Nicolò Barella e uno tra Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic, con il primo che appare favorito.

In difesa, davanti a Pepo Martinez, spazio al trio Pavard-Bisseck-Carlos Augusto per dare riposo ad Alessandro Bastoni e Manuel Akanji, reduci da alto minutaggio con le rispettive nazionali. In attacco, salgono le quotazioni di Lautaro Martinez come partner di Marcus Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.