Aleksandar Stankovic potrebbe fare il suo esordio da titolare nell'Inter questa sera, in occasione della gara contro il Parma, in programma alle 18 a San Siro. La sua candidatura, secondo Sky Sport, resiste a poche ore dal fischio d'inizio, con Hakan Calhanoglu che, se l'indiscrezione fosse confermata, si accomoderebbe in panchina dopo aver smaltito il problema che lo aveva tenuto ai box da prima della sosta. Al fianco del figlio d'arte, si posizionerà con molta probabilità Nicolò Barella e uno tra Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic, con il primo che appare favorito. 

In difesa, davanti a Pepo Martinez, spazio al trio Pavard-Bisseck-Carlos Augusto per dare riposo ad Alessandro Bastoni e Manuel Akanji, reduci da alto minutaggio con le rispettive nazionali. In attacco, salgono le quotazioni di Lautaro Martinez come partner di Marcus Thuram. 

PROBABILE  INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Sezione: Focus / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 15:03
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.