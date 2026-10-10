Massimo Mauro vede il Paris Saint-Germain nuovamente favorito per la conquista della Champions League. Questo il suo parere espresso per SportWeek: "Non so se centreranno il tris, però la squadra più forte e attrezzata per vincere la Champions League è il Paris Saint-Germain, come ha dimostrato negli ultimi due anni, in cui ha portato a casa due trofei consecutivi più che meritatamente. Si è parlato tanto dell’addio di Kylian Mbappé e del fatto che, dopo il suo trasferimento al Real, abbiano iniziato a vincere. Kylian è un giocatore di livello, però questa è la dimostrazione che si può fare bene, anzi molto bene, pure senza di lui. Anche perché non parliamo di un giocatore che ti fa vincere le partite da solo, come quelli che giocavano ai miei tempi..."

Mauro dà però qualche chance all'Inter, con la seguente motivazione: "Se devo chiudere un ipotetico podio, alle spalle di PSG e Arsenal ci piazzerei un’italiana, cioè l’Inter. Viene subito dopo. Può giocarsela: se riuscisse ad arrivare in fondo senza troppi infortuni, potrebbe sognare in grande...".