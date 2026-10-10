E' opposto a quello dell'Inter Primavera l'umore del Como, dopo il 2-2 maturato oggi a Interello. Come si può notare dalle parole di Gianluca Falsini, tecnico dell'Under 20 dei lariani, ben contento di aver ripreso per i capelli una partita che sembrava persa, sotto di due gol e di un uomo fino all'81esimo: "I ragazzi sono stati fantastici, hanno dimostrato un’attitudine e un coraggio nel giocare incredibili - le sue parole a Il Saronno.it -. Venire qui contro la prima in classifica, rimanere in dieci contro undici dopo 35 minuti, e fare questo tipo di partita... Sono stati meravigliosi. Hanno buttato, come si suol dire, il cuore oltre l’ostacolo. Ma io, che li vedo tutti i giorni, posso dire che questo è il nostro carattere, questa è la nostra vera anima. Voglio vedere il Como Primavera avere sempre quest’anima".