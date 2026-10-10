In occasione della 'Giornata Mondiale della Salute Mentale', FC Internazionale Milano ha presentato un contenuto realizzato in collaborazione con Crazy for Football per ricordare che tutti, anche chi è abituato a sostenere gli altri, possono avere bisogno di ascolto, vicinanza e supporto.

Le emozioni del calcio diventano così uno specchio di quelle della vita quotidiana. Attraverso quattro illustrazioni realizzate dall'illustratore @ilbaffogram, la campagna mette in relazione ciò che accade sul campo e sugli spalti con quello che ciascuno può vivere ogni giorno. Dalla gioia di un'esultanza alla tensione di un momento difficile, fino alla solitudine e alla delusione. Emozioni diverse, unite da un messaggio comune: prendersi cura della propria salute mentale è importante quanto sostenere quella degli altri.

La campagna è realizzata in collaborazione con Crazy for Football, associazione che promuove la salute mentale attraverso il calcio, valorizzando lo sport come strumento di inclusione, condivisione e benessere. Una collaborazione che nasce dalla volontà condivisa di sensibilizzare su un tema che riguarda tutti, dentro e fuori dal campo.

"Because taking care of your mental health is everyone's game" è il messaggio che chiude il contenuto pubblicato sulle piattaforme social del Club. Un invito a riconoscere l'importanza del supporto reciproco, ricordando che chiedere aiuto, ascoltare e prendersi cura degli altri sono gesti che possono fare la differenza.

La collaborazione tra Inter e Crazy for Football si è concretizzata anche sul campo, in occasione della Crazy Challenge, il torneo quadrangolare organizzato il 9 ottobre a Milano nell'ambito di Milano 4 Mental Health 2026.

All'evento ha preso parte anche Fabio Galante, Legend nerazzurra, sceso in campo con la selezione del Comune di Milano.

Con questa iniziativa, FC Internazionale Milano rinnova il proprio impegno nel dare voce a tematiche sociali di grande rilevanza, mettendo a disposizione la forza delle proprie piattaforme e la visibilità del Club per contribuire a diffondere consapevolezza, promuovere una cultura dell'inclusione e generare un impatto positivo nella società.