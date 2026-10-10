Anche l'ex portiere Marco Amelia si esprime in merito alla corsa per la Champions League interpellato da SportWeek: "Partirei da un dato di fatto, forse scontato ma importante: la Champions League è una competizione molto dura, lunga, piena di ostacoli. Anche per questo la possono vincere davvero molte squadre, e lo stesso vale per quest’anno. Una è sicuramente il Paris Saint-Germain, però, a mio avviso, il Bayern Monaco potrebbe essere pronto a togliere lo scettro ai parigini. Li metto in pole position perché hanno una squadra solida, forte nei singoli e ormai anche di grande esperienza internazionale. In poche parole, potrebbe essere il momento giusto per tornare a vincere il trofeo più importante. Per non parlare dei giocatori a disposizione di Vincent Kompany, soprattutto lì davanti. Su tutti non posso non citare Harry Kane e Michael Olise, due autentici fuoriclasse. Però attenzione, perché potrebbe contare di più la solidità come squadra. E loro sono solidissimi".

Chi può inserirsi nella corsa insieme alla squadra di Vincent Kompany? "Ampliando il discorso, non bisogna dimenticarsi di Barcellona e Real Madrid: saranno protagoniste? Sì. Potrebbero vincere? Sempre sì. Questo dimostra quanto sia difficile fare pronostici. Tra le italiane, quella che potrebbe fare più strada è l’Inter, grazie soprattutto alla rosa ampia. Però mi viene difficile metterla tra le favorite".