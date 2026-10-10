Hernan Crespo, ex attaccante di Inter e Parma, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra le due squadre in programma questo pomerigigo a San Siro.

"Il duello tra Inter e Parma è il mio duello - esordisce -. Il Parma è la squadra che mi ha acquistato dal River Plate nell’estate del 1996 e con la quale sono diventato famoso. L’Inter è il club dove ho giocato nei primi anni Duemila e mi sono trovato benissimo. Quindi, per me, è la partita del cuore. Per chi tifo? Non potendo dribblare la domanda, mi affido alla sincerità: tifo per il Parma. Perché Parma, dopo Buenos Aires, è la città che sento più mia. Lì sono cresciuto e sono diventato uomo, lì sono nate le mie figlie, lì ho messo su casa, lì ho giocato, ho allenato e ho fatto pure il dirigente: già, per un breve periodo sono pure stato nominato vicepresidente. Come faccio a non tifare il Parma? Gli interisti mi perdoneranno, ma è una questione d’amore".

"Gilardino? Lo seguirò con molta attenzione, anche se qui in Messico sono molto impegnato con l’Atlas. Il Gila è stato un grande attaccante, un centravanti formidabile. Avesse a disposizione un giocatore come lui, sarebbe a cavallo. Però credo che il Parma abbia tutte le qualità, sia tecniche sia economiche, per raggiungere l’obiettivo della salvezza e lanciare qualche giovane da piazzare sul mercato. Ci potevano essere debutti migliori... L’Inter la considero la squadra più forte d’Italia. Ha un organico formidabile, giocatori che da soli possono decidere una partita, grande organizzazione tattica e un bravo allenatore come Cristian Chivu. Tutto, insomma, per rivincere lo scudetto e questa volta fare strada anche in Champions League".

"I nerazzurri sono superiori, su questo non c’è alcun dubbio, però nel calcio non vincono sempre i più bravi. Succedono tante cose in campo e ci possono essere tante sorprese: non si sa mai. Sono curioso di vedere Romero, il nuovo centravanti del Parma. Alcuni amici me ne hanno parlato bene. Chissà che lui non possa fare lo scherzetto..."