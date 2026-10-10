Serviva una vittoria al Napoli per risalire la china in campionato. E il successo è arrivato: i partenopei hanno calato il tris al Frosinone. Al 29' De Bruyne sblocca la partita, tre minuti più tardi ci pensa Lang a trovare la via del raddoppio. I ciociari salgono di tono nella ripresa senza però riuscire a rientrare nei ranghi di un risultato positivo. E in pieno recupero ancora De Bruyne a segno in contropiede: vittoria importante che porta la squadra di Allegri a quota 10 punti.