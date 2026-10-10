Serviva una vittoria al Napoli per risalire la china in campionato. E il successo è arrivato: i partenopei hanno calato il tris al Frosinone. Al 29' De Bruyne sblocca la partita, tre minuti più tardi ci pensa Lang a trovare la via del raddoppio. I ciociari salgono di tono nella ripresa senza però riuscire a rientrare nei ranghi di un risultato positivo. E in pieno recupero ancora De Bruyne a segno in contropiede: vittoria importante che porta la squadra di Allegri a quota 10 punti.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 22:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione