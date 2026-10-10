L'Inter riparte dopo la maxi-sosta con un convincente 3-0 al Parma, liquidando la pratica nel giro di 31'. Tre punti che permettono ai nerazzurri di restare al comando della classifica, aspettando i risultati delle altre. Dopo le interviste alle tv, Cristian Chivu si presenta nella sala conferenza di San Siro per analizzare la partita:

Calhanoglu ha avuto qualche problema fisico? Abbiamo visto che gli hanno messo del ghiaccio...

"Non l'ho visto il ghiaccio. No, sta bene. Ha fatto una gran partita di un'ora, per migliorare la condizione. Abbiamo bisogno di tutti per il tour de force che ci aspetta. Stasera era il momento giusto per farlo giocare, siamo stati costretti a fare questo tipo di scelte. Siamo contenti della sua risposta e di quella degli altri".

FcIN - Spence è entrato col piglio giusto: quale è il suo minutaggio per la gara col Bruges?

"Godiamoci i suoi primi 25 minuti, non dimentichiamoci che lavora solo da una settimana con la squadra. Non si può pretendere troppo per non mandarlo fuori giri. Speriamo che gioocando ed allenandosi tutti i giorni migliorerà la condizione. Mi fa piacere vederlo in campo. per quello che ha vissuto in questo mese da indisponibile. Oggi San Siro gli ha offerto una botta di adrenalina, servirà a tutti noi".

Abbiamo visto spesso Dimarco a destra.

"E' l'occupazione del campo: se qualcuno fa una rotazione dalla sua parte, lui è libero di accentrarsi. A volte fa la punta, a volte la mezzala. Oggi ha fatto un cross da quinto di destra. Poi è bravo nella riaggressione con ferocia, deve tornare più in fretta nel suo ruolo (sorride, ndr). Abbiamo giocatori evoluti per adattarci anche alla difesa a quattro, I miei giocatori sono evoluti e si divertono".

Si aspettava di ritrovare Gilardino e non Cuesta in panchina?

"A me spiace quando un allenatore viene mandato via, come sono felice per quello che subentra. La vita di un allenatore è questa: sai che non sei a tempo indeterminato. Vieni giudicato per tante cose. Parliamo di due grandi allenatori, mi spiace per Cuesta ma sono felice per Gila che ha un'opportunità in una squadra che vuole fare determinate cose. Sono convinto che riuscirà a portare a casa una stagione importante, anche perché il Parma se lo merita".