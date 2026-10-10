L'antesignano del soprannome Principe, l'uruguayano Enzo Francescoli, visto in Italia con le maglie di Cagliari e Torino, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra i rossoblu e la Juventus. Interpellato sull'attaccante a suo dire più forte della Serie A, Francescoli risponde secco: "Lautaro Martinez come nove. Mi piacciono anche Nico Paz e Kenan Yildiz".

Il suo preferito nel Cagliari?

"Rodriguez è uruguaiano e sull’isola porta bene. La cosa più bella è vedere un Maldini nel Cagliari. Daniel ha qualità e può continuare a segnare. Ho troppo rispetto per suo padre: Paolo, Baresi, gli olandesi... Quando andavi a San Siro era sempre tostissima con quei campioni".

Com’è la Serie A vista dal Sudamerica?

"Il mio sangue è anche italiano. Resta un campionato tosto, però adesso la Premier ha messo la freccia: un tempo un giocatore come Enzo Fernandez avrebbe giocato da voi, invece ora è in Inghilterra".

La Juventus in estate ha pensato anche al vostro portiere del River Plate, il 22enne Santiago Beltran. Chi le ricorda?

"Giovane e forte, gran fisico. Ricorda Armani, però ha solo 22 anni".